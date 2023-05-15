Новости Одессы и Одесской области

Управлять портом Черноморска будет частная компания

Управлять портом Черноморска будет частная компания

Портовые терминалы Черноморского порта готовятся к передаче в концессию. Предполагается, что после этого предприятие заработает эффективнее. Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Терминалы порта в Черноморске отдадут в концессию

Передать в концессию планируется первый, пятый и контейнерный терминалы. Процесс начался еще до полномасштабного вторжения России, сейчас Министерство его восстанавливает.

  • Первый этап – разработка технико-экономического обоснования (ТЭО);
  • Следующий – проведение конкурса среди желающих получить в концессию терминалы порта «Черноморск».

Подготовку ТЭО профинансирует Глобальный инфраструктурный фонд, экспертов и консультантов привлекает Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.

Задача будущего инвестора – эффективно управлять терминалами морского порта «Черноморск» и развивать их.

Контейнерный терминал Черноморск

Портовые терминалы Черноморского порта готовятся к передаче в концессию.

Что даст концессия государству?

После передачи терминалов порта в концессию, Украина получит:

  • ежегодный концессионный взнос;
  • стабильные поступления налогов в бюджет;
  • частное партнерство приведет к значительным инвестициям, позволит оптимизировать логистику перевозок и повысит качество предоставления услуг.

Концессия — это тип партнерства государства и частного инвестора, когда концессионер инвестирует в государственное имущество и использует его, получая при этом доход. Получает доход и государство — от концессионного сбора и в виде налогов от деятельности предприятия. 

У Украины уже есть опыт передачи портовой инфраструктуры в концессию. В 2021 году Министерством инфраструктуры и ГП «Администрация морских портов Украины» передали частным партнерам государства государственные стивидорные компании морских портов «Херсон» и «Ольвия». Активной работе этих объектов помешало только полномасштабное вторжение России.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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