Управлять портом Черноморска будет частная компания

Портовые терминалы Черноморского порта готовятся к передаче в концессию. Предполагается, что после этого предприятие заработает эффективнее. Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Терминалы порта в Черноморске отдадут в концессию

Передать в концессию планируется первый, пятый и контейнерный терминалы. Процесс начался еще до полномасштабного вторжения России, сейчас Министерство его восстанавливает.

Первый этап – разработка технико-экономического обоснования (ТЭО);

Следующий – проведение конкурса среди желающих получить в концессию терминалы порта «Черноморск».

Подготовку ТЭО профинансирует Глобальный инфраструктурный фонд, экспертов и консультантов привлекает Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.

Задача будущего инвестора – эффективно управлять терминалами морского порта «Черноморск» и развивать их.

Что даст концессия государству?

После передачи терминалов порта в концессию, Украина получит:

ежегодный концессионный взнос;

стабильные поступления налогов в бюджет;

частное партнерство приведет к значительным инвестициям, позволит оптимизировать логистику перевозок и повысит качество предоставления услуг.

Концессия — это тип партнерства государства и частного инвестора, когда концессионер инвестирует в государственное имущество и использует его, получая при этом доход. Получает доход и государство — от концессионного сбора и в виде налогов от деятельности предприятия.

У Украины уже есть опыт передачи портовой инфраструктуры в концессию. В 2021 году Министерством инфраструктуры и ГП «Администрация морских портов Украины» передали частным партнерам государства государственные стивидорные компании морских портов «Херсон» и «Ольвия». Активной работе этих объектов помешало только полномасштабное вторжение России.