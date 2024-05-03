В Одесской области простились с молодым полицейским, погибшим во время ракетного удара по Одессе

Как сообщили в полиции Одесской области, лейтенант полиции получил смертельные ранения во время ракетной атаки на Одессу 30 апреля.

Владислав Угля в 2023 году закончил Одесский государственный университет внутренних дел и начал свой полицейский путь на должности следователя в Одесском районном управлении полиции № 1. За год службы полицейский расследовал преступления, собирал доказательства военного террора россии.

Церемония прощания с Владиславом прошла в его городке Балте. Почтить память и провести полицейского к небесному строю собрались родные, коллеги и жители Балты.

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«Он был моим коллегой всего год. Несмотря на это, я сразу увидела его порядочность, открытость, человечность и профессионализм, который должен быть настоящим полицейским. Для коллектива следствия он навсегда наш «Уголек», который никогда не погаснет в сердцах», – сказала подполковник полиции Алла Кальчева.