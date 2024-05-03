На Одещині попрощалися з молодим поліцейським, який загинув під час ракетного удару по Одесі

Як повідомили в поліції на Одещині, лейтенант поліції отримав смертельні поранення під час ракетної атаки на Одесу 30 квітня.

Владислав Угля 2023 року закінчив Одеський державний університет внутрішніх справ та розпочав свій поліцейський шлях на посади слідчого в Одеському районному управлінні поліції № 1. За рік служби поліцейський розслідував злочини, збирав докази військового терору росії.

Церемонія прощання з Владиславом пройшла у його містечку Балті. Вшанувати пам’ять та провести поліцейського до небесного строю зібралися рідні, колеги та жителі Балти.

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«Він був моїм колегою лише рік. Незважаючи на це, я відразу побачила його порядність, відкритість, людяність та професіоналізм, який має бути справжнім поліцейським. Для колективу слідства він назавжди наш «Вугілля», яке ніколи не згасне в серцях», – сказала підполковник поліції Алла Кальчева.