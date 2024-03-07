Тендеры на миллиарды: уместно ли ремонтировать дороги во время войны?

В Службе восстановления пояснили, почему именно сейчас объявляются эти тендеры и сколько реально будет потрачено средств из государственного бюджета.

В 2024 году Дорожный фонд Украины был перенаправлен на нужды обороны и армии. Но у Агентства восстановления есть задачи, которые должны быть выполнены для поддержания логистики в стране, а именно — «обеспечить содержание дорог для того, чтобы по дорогам продолжали ехать гражданские и военные грузы, пассажирский и грузовой транспорт».

Есть и отдельные приоритетные задачи, в частности:

Поддержка фронтовой логистики: доставка оружия, амуниции и продовольствия на фронт;

Обеспечение экспорта и импорта товаров.

Для того, чтобы выполнить эти задачи в этом году, региональные Службы восстановления объявят закупки услуг на содержание дорог. Без надлежащего содержания мы рискуем уже в ближайшие месяцы столкнуться с риском срыва доставки критически важных грузов, — говорят в Службе восстановления.

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Эксплуатационное содержание дорог — это не новое строительство новых дорог и даже не капитальные ремонты. Это поддержание дорог в состоянии, пригодном для передвижения транспорта. Речь идет о базовом уходе за дорогами. Сюда входит:

устранение выбоин,

замена поврежденных дорожных знаков,

очистка от остатков техники, льда и снега.

Это не роскошь. А критическая необходимость. Дело в том, что за последние два года нагрузка на дороги значительно возросла. Если раньше почти 70% всего экспорта происходило через морские порты, сейчас почти та же доля грузов едет по дорогам. Потребности фронта, в том числе и движение военной и специальной техники, экспорт и импорт товаров, возвращение деоккупированных территорий к жизни, гуманитарная помощь — вся эта нагрузка легла на дороги, — пояснили в ведомстве.

Эксплуатационные расходы помогут поддерживать состояние дорог, без которых невозможна эффективная логистика поставок вооружения и военной техники на фронт.

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Почему такие суммы в тендерах и будут ли они потрачены?

Как пояснили в Службе восстановления, в сумму тендера заказчик включает все возможные расходы и риски в период выполнения контракта. В том числе, плохие погодные условия, разрушения, чрезвычайные ситуации и тому подобное.

Почему закладываются такие риски? Дело в том, что если наступит чрезвычайная ситуация, то на дополнительные закупки просто не будет времени.

Средства будут выплачиваться только за фактически предоставленные услуги в течение этих 3-х лет:

Оплата будет осуществлена за фактически выполненные работы, а не за те, которые прогнозируются. Кроме того, следует отметить, что тендеры будут объявлены не на год, а на три года. То есть, ожидаемая стоимость закупки будет включать перечень работ на следующие 3 года.

Анализ контрактов в предыдущие годы показал, что подрядные организации получат до 15% от суммы контракта в год. В разных областях может быть разный процент в зависимости от рисков, разрушений и других обстоятельств. То есть, если тендер объявлен на 3 миллиона на трехлетний контракт, то реальные расходы из бюджета составят примерно до 150 тыс грн в год.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на эксплуатационное содержание автомобильных дорог в Одесской области потратят более миллиарда грн.