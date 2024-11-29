В Одесской области отремонтируют одну из худших дорог в регионе

Об этом стало известно из проекта решения Болградского городского совета.

Участок дороги М-15 между селами Виноградовка и Владычень длиной 17 км в крайне плохом состоянии и давно нуждается в ремонте. Из-за большого количества глубоких ям на встречном пути почти невозможно разъехаться двум автомобилям.

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Местные жители периодически пытались исправить ситуацию, подсыпая сухие материалы, но это помогало ненадолго.

Городской совет планирует направить на ремонт дороги субвенцию в сумме 5,5 миллионов грн. Выделить эти средства удалось благодаря перевыполнению доходной части местного бюджета по итогам десяти месяцев.

Поэтому есть надежда, что ремонт обеспечит беспрепятственный проезд машинам экстренных служб и школьному автобусу.

Фото — издание Бессарабия UA, Болградская РГА