В Одесской области подтверждены случаи опасных заболеваний: одна пациентка находится в реанимации

В Одесской области подтверждены случаи опасных заболеваний: одна пациентка находится в реанимации

На прошлой неделе в Одесской области медики зарегистрировали 26 новых случаев подозрения на коклюш и подтвержденный случай заражения клещевым вирусным энцефалитом. Эпидемическая ситуация в регионе находится под контролем.

Об этом информиует Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

Новые случаи заражения коклюшем зарегистрированы в Одесском, Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском районах.

Коклюш – это бактериальное инфекционное заболевание, протекающее как затяжной бронхит с тяжелыми приступами кашля. Заболевание достаточно заразно, коклюш легко распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Им болеют в основном дети и подростки, но заболеть могут также и взрослые. Наиболее опасен коклюш для новорожденных и младенцев, из-за высокого риска осложнений и даже смерти.

В Одессе на прошлой неделе по предварительным диагнозам зарегистрировано 12 случаев заболевания коклюшем — все у детей. Четыре случая заболевания коклюшем произошло в организованных коллективах.

Чтобы не допустить распространения опасного заболевания, в учреждениях и очагах инфекционных заболеваний проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

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Медики напоминают, что для эффективной защиты от коклюша дети должны получить прививки в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. Обычно противококлюшный компонент входит в состав комплексных вакцин, которые также обеспечивают защиту от дифтерии и столбняка.

Детские городские поликлиники Одессы обеспечены достаточным количеством вакцины АКДС против коклюша, дифтерии и столбняка. Прививка бесплатная. Для проведения вакцинации следует обращаться к педиатру, с которым заключена декларация.

Кроме того, на прошлой неделе в Одесском районе зарегистрирован завозной лабораторно подтвержденный случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом. По данным эпидрасследования, в начале мая больная находилась в Литве, где во время прогулки в парке ее укусил клещ. За медицинской помощью обратилась только по прибытии в Украину 22 мая, когда ее состояние резко ухудшилось.

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Диагноз «Клещевой вирусный энцефалит» подтвержден вирусологической лабораторией ГУ «Одесский ОЦКПХ МЗ».

Сейчас больная находится в реанимационном отделении одесской инфекционной больницы. По словам медиков, течение заболевания тяжелое.

 

 

 

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