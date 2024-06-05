В Одеській області підтверджено випадки небезпечних захворювань: одна пацієнтка перебуває в реанімації

Про це інформує Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Нові випадки зараження кашлюком зареєстровано в Одеському, Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах.

Кашлюк – це бактеріальне інфекційне захворювання, що протікає як затяжний бронхіт із важкими нападами кашлю. Захворювання досить заразне, кашлюк легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом під час кашлю або чхання. На нього хворіють переважно діти та підлітки, але захворіти можуть також і дорослі. Найнебезпечніший кашлюк для новонароджених і немовлят, через високий ризик ускладнень і навіть смерті.

В Одесі минулого тижня за попередніми діагнозами зареєстровано 12 випадків захворювання на кашлюк – усі у дітей. Чотири випадки захворювання на кашлюк сталися в організованих колективах.

Щоб не допустити поширення небезпечного захворювання, в установах і осередках інфекційних захворювань проводиться комплекс профілактичних і протиепідемічних заходів.

Медики нагадують, що для ефективного захисту від кашлюку діти мають отримати щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Зазвичай протикашлюковий компонент входить до складу комплексних вакцин, які також забезпечують захист від дифтерії та правця.

Дитячі міські поліклініки Одеси забезпечені достатньою кількістю вакцини АКДП проти кашлюку, дифтерії та правця. Щеплення безкоштовне. Для проведення вакцинації слід звертатися до педіатра, з яким укладено декларацію.

Крім того, минулого тижня в Одеському районі зареєстровано завезений лабораторно підтверджений випадок захворювання на кліщовий вірусний енцефаліт. За даними епідрозслідування, на початку травня хвора перебувала в Литві, де під час прогулянки в парку її вкусив кліщ. За медичною допомогою звернулася тільки після прибуття в Україну 22 травня, коли її стан різко погіршився.

Діагноз “Кліщовий вірусний енцефаліт” підтверджено вірусологічною лабораторією ДУ “Одеський ОЦКПХ МОЗ”.

Зараз хвора перебуває в реанімаційному відділенні одеської інфекційної лікарні. За словами медиків, перебіг захворювання важкий.