Новости Одессы и Одесской области

Какая погода ожидается в Одессе 3 апреля

Какая погода ожидается в Одессе 3 апреля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 3 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков можно не опасаться.

Прогноз погоды в Одессе на 3 апреля

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер западный 7-12 м/с.

Температура 8-10°С, днем 17-19°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 3 апреля

По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный 7-12 м/с

Температура ночью 7-12°С, днем 17-22°С.

На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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