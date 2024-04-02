Какая погода ожидается в Одессе 3 апреля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 3 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков можно не опасаться.
Прогноз погоды в Одессе на 3 апреля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер западный 7-12 м/с.
Температура 8-10°С, днем 17-19°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 3 апреля
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер западный 7-12 м/с
Температура ночью 7-12°С, днем 17-22°С.
На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой