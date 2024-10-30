В Одесской области парень заявил в полицию о собственном «трупе»

Как сообщают одесские телеграм-каналы, 19-летний парень принял решение покончить с собой, сбросившись с крыши заброшенного здания на въезде в город. Но перед этим зашел в ближайший магазин, где попросил продавщицу вызвать полицию к «обнаруженному трупу».

Женщина оперативно вызвала стражей порядка, а когда те приехали на вызов, обнаружили «труп» живым. Молодой человек сдел на краю крыши.

Полицейские поднялись на крышу заброшенного здания и, воспользовавшись моментом, бросились к нему, чтобы предотвратить непоправимое.

Спасение парня показали в патрульной полиции Одесской области:

Парня спустили на землю и вызвали врачей.

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