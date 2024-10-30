В Одеській області хлопець заявив у поліцію про власний «труп»

Як повідомляють одеські телеграм-канали, 19-річний хлопець вирішив накласти на себе руки, скинувшись із даху занедбаної будівлі на в’їзді в місто. Але перед цим зайшов до найближчого магазину, де попросив продавчиню викликати поліцію до «виявленого трупа».

Жінка оперативно викликала правоохоронців, а коли ті приїхали на виклик, виявили «труп» живим. Молодий чоловік лежав на краю даху.

Поліцейські піднялися на дах занедбаної будівлі і, скориставшись моментом, кинулися до нього, щоб запобігти непоправному.

Порятунок хлопця показали в патрульній поліції Одеської області:

Хлопця спустили на землю і викликали лікарів.

Читайте також: Суїцидальна поведінка: що важливо знати, щоб врятувати життя близьких