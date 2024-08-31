Новости Одессы и Одесской области

В одесской квартире взорвался аккумулятор, начался пожар (видео)

В одесской квартире взорвался аккумулятор, начался пожар (видео)

Сегодня утром, 31 августа, в Одессе загорелась квартира в многоэтажке. Причиной стал взорвавшийся аккумулятор.

Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

Пожар случился на улице Академической. Предварительно известно, что в квартире взорвался аккумулятор, и в результате начался пожар.

На месте работают спасатели.

Официальная информация о происшествии пока не поступала.

По данным ГСЧС, за прошедшие сутки зарегистрировано 25 пожаров: 5 в Одессе и еще 20 в Одесской области.

Фото: скриншот с видео

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