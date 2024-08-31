В одесской квартире взорвался аккумулятор, начался пожар (видео)

Сегодня утром, 31 августа, в Одессе загорелась квартира в многоэтажке. Причиной стал взорвавшийся аккумулятор.
Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя».
Пожар случился на улице Академической. Предварительно известно, что в квартире взорвался аккумулятор, и в результате начался пожар.
На месте работают спасатели.
Официальная информация о происшествии пока не поступала.
По данным ГСЧС, за прошедшие сутки зарегистрировано 25 пожаров: 5 в Одессе и еще 20 в Одесской области.
Фото: скриншот с видео