ДТП в Одессе: погиб молодой мотоциклист, девушка-пассажир попала в больницу

Столкновение мотоцикла и легковушки произошло сегодня примерно в восемь часов на проспекте Небесной сотни.

Полицейские установили, что 24-летний одессит на мотоцикле, двигаясь в сторону улицы Левитана, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с автомобилем «Hyundai», который ехал впереди и перестраивался с одной полосы на другую.

От удара обломки от мотоцикла отлетели во стречные машины «Honda» и «Opel» и вызвали механические повреждения транспортных средств.

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В результате дорожно-транспортного происшествия водитель двухколесника погиб, а его пассажирку с различными травмами доставили в больницу. Предварительно медики «скорой» диагностировали пострадавшей переломы тазовых костей, ноги, ребра и позвоночника.

Водители автомобилей не пострадали.

Следователи устанавливают полные обстоятельства происшествия.