В Одесской области молодые люди развлекались возле мемориала погибшим воинам

В Одесской области правоохранители разыскивают злоумышленников, которые развлекались на мемориале погибшим воинам Украины и снимали кощунство на видео. Об этом полицейские узнали вчера вечером во время мониторинга соцсетей.

«Злоумышленники сняли и выставили в интернет видео, как распивают алкоголь, обливаются им и танцуют под песни на русском языке возле мемориала в честь защитников Украины», — говорится на сайте полиции Одесской области.

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На видео один из молодых людей, обнажив верхнюю часть тела, прошел прямо по памятным плитам.

Обнаруженную информацию полицейские зарегистрировали и сейчас устанавливают участников и очевидцев происшествия.

После выяснения всех обстоятельств происшествия будет дана соответствующая правовая квалификация.