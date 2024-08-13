Новини Одеси та Одеської області

В Одеській області молоді люди розважалися біля меморіалу загиблим воїнам

В Одеській області молоді люди розважалися біля меморіалу загиблим воїнам

У Холодній Балці Одеської області невідомі влаштували вечірку біля меморіалу загиблим воїнам: слухали гучну музику і обливалися шампанським. Свої розваги вони виклали в інтернет.

В Одеській області правоохоронці розшукують зловмисників, які розважалися на меморіалі загиблим воїнам України та знімали блюзнірство на відео. Про це поліцейські дізналися вчора ввечері під час моніторингу соцмереж.

“Зловмисники зняли і виставили в інтернет відео, як розпивають алкоголь, обливаються ним і танцюють під пісні російською мовою біля меморіалу на честь захисників України”, – йдеться на сайті поліції Одеської області.

Читайте також: На Одещині парочка влаштовувала побачення на цвинтарі та знущалася над могилами

На відео один із молодих людей, оголивши верхню частину тіла, пройшов просто по пам’ятних плитах.

Виявлену інформацію поліцейські зареєстрували і наразі встановлюють учасників та очевидців події.

Після з’ясування всіх обставин події буде надано відповідну правову кваліфікацію.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk