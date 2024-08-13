В Одеській області молоді люди розважалися біля меморіалу загиблим воїнам

У Холодній Балці Одеської області невідомі влаштували вечірку біля меморіалу загиблим воїнам: слухали гучну музику і обливалися шампанським. Свої розваги вони виклали в інтернет.
В Одеській області правоохоронці розшукують зловмисників, які розважалися на меморіалі загиблим воїнам України та знімали блюзнірство на відео. Про це поліцейські дізналися вчора ввечері під час моніторингу соцмереж.
“Зловмисники зняли і виставили в інтернет відео, як розпивають алкоголь, обливаються ним і танцюють під пісні російською мовою біля меморіалу на честь захисників України”, – йдеться на сайті поліції Одеської області.
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На відео один із молодих людей, оголивши верхню частину тіла, пройшов просто по пам’ятних плитах.
Виявлену інформацію поліцейські зареєстрували і наразі встановлюють учасників та очевидців події.
Після з’ясування всіх обставин події буде надано відповідну правову кваліфікацію.