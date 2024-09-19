Новини Одеси та Одеської області

В Одеській області зникло майже 10 тисяч одиниць зброї

В Одеській області зникло майже 10 тисяч одиниць зброї

Йдеться про втрачену, або викрадену зброю в період з 24 лютого 2024 року до 12 вересня 2024 року. Загалом же в Україні за цей час втрачено понад 270 тисяч одиниць зброї.

Дані про це опублікували в компанії Опендатабот

Переважну більшість зброї в реєстрі від початку повномасштабної втрачено – 88% і лише 12% зброї – було викрадено.

Найбільше втрат у прифронтових областях – Донецькій та Запорізькій.

А от серед умовно тилових лідирує столиця, Київська, Дніпропетровська та Житомирська області. Одеська область потрапила в топ-5 областей за втратою зброї – у нашому регіоні пропало 9,5 тис. одиниць. Причому на Одещині втрачено майже вдвічі більше зброї, ніж у сусідній Миколаївській області.

зброя

Найчастіше втрачають мисливські рушниці, автомати та карабіни. А серед моделей лідирує автомат АК-74 – 51 008 одиниць, а також пістолети ПМ і карабіни СКС.

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Нагадаємо, що в серпні 2024 року Президент підписав законопроєкт № 9538, який надає цивільним особам право декларувати, володіти і використовувати знайдену вогнепальну зброю і боєприпаси для захисту від збройної агресії рф.

Українці зможуть використовувати задекларовану трофейну зброю протягом воєнного стану та 90 днів після його завершення.

Довідка ОЖ

Опендатабот (opendatabot.ua) – це українська компанія, що надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян і бізнесу.

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