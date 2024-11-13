В Одесской области грузовик столкнулся с поездом

Происшествие произошло утром во вторник, 12 ноября, сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что водитель грузовика проигнорировал красный сигнал светофора и звуковой сигнал, предупреждающие о приближении поезда, выехал на железнодорожный переезд, где его протаранил поезд.

В результате происшествия автомобиль и локомотив получили механические повреждения. К счастью, люди не пострадали.

Полицейские напоминают, что движение через железнодорожный переезд не разрешается, если включен запрещающий сигнал светофора или звуковую сигнализацию независимо от наличия и положения шлагбаума.

Если проезд через железнодорожные пути запрещен, водитель должен остановить свой транспорт перед стоп-линией. А в случаях, когда такие средства организации дорожного движения отсутствуют — не ближе 10 метров до ближайшего рельса.