Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области грузовик столкнулся с поездом

В Одесской области грузовик столкнулся с поездом

На железнодорожном переезде в одном из населенных пунктов Веселокутской громады Болградского района столкнулись грузовик и тепловоз. Обошлось без пострадавших.

Происшествие произошло утром во вторник, 12 ноября, сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что водитель грузовика проигнорировал красный сигнал светофора и звуковой сигнал, предупреждающие о приближении поезда, выехал на железнодорожный переезд, где его протаранил поезд.

В результате происшествия автомобиль и локомотив получили механические повреждения. К счастью, люди не пострадали.

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Полицейские напоминают, что движение через железнодорожный переезд не разрешается, если включен запрещающий сигнал светофора или звуковую сигнализацию независимо от наличия и положения шлагбаума.

Если проезд через железнодорожные пути запрещен, водитель должен остановить свой транспорт перед стоп-линией. А в случаях, когда такие средства организации дорожного движения отсутствуют — не ближе 10 метров до ближайшего рельса.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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