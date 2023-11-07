Житель Одесской области умер, поев «шампиньоны» из своего огорода

70-летний житель Березовского района на собственном огороде собрал грибы, которые он принял за съедобные. Вместе с женой они их приготовили и съели, а уже через 12 часов почувствовали себя плохо: у обоих была тошнота, рвота, понос.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

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3 октября они были госпитализированы в Березовскую центральную районную больницу. Несмотря на проведенные в больнице мероприятия, потерпевшему становилось хуже. Жена, употребившая незначительное количество грибов, чувствовала себя лучше.

Поэтому на следующий день обоих пострадавших направили в Одесскую областную больницу. Мужчина, по словам медиков, был в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на интенсивные реанимационные меры, его состояние ухудшалось, наступило поражение почек, печени, нервной системы. На вторые сутки он скончался.

Позже было установлено, что причиной отравления могли стать грибы, которые выросли на огороде – лепиоты. Пострадавший в своем огороде часто оставлял грибницы дикорастущих грибов.

Лепиоты – это род грибов из семейства шампиньонных. Их нередко путают с шампиньонами. Это очень ядовитые грибы, гораздо ядовитее бледной поганки. Встречаются на открытых лесных полянах, опушках, парках с июля по октябрь. Эти грибы называют убийцами замедленного действия, так как после прекращения нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта через несколько дней (в зависимости от количества употребляемых грибов) наступают необратимые поражения печени, почек, нервной системы.

Как избежать отравления грибами

1. Откажитесь от потребления дикорастущих грибов. Замените их грибами, выращенными в промышленных условиях.

2. Не покупайте грибы на стихийных рынках.

3. Внимательно осматривайте грибы. Если у вас возникают сомнения – откажитесь от потребления грибов.

4. Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляя его рядом с другими.

5. Не берите слишком молодые или старые грибы. Их легко перепутать с ядовитыми.

6. Не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий. Грибы впитывают ядовитые вещества, в том числе тяжелые металлы.

7. Не собирайте грибы в засушливую погоду. В это время гриб пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов.

8. Никогда не пробуйте сырые грибы.

9. Дома еще раз тщательно проверьте грибы. Все сомнительные следует выкинуть.

10. Готовьте грибы в течение первых суток после уборки.

11. Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут.

12. Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не больше суток.

Что делать, если стало плохо

Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней. Основными признаками отравления грибами являются:

тошнота,

рвота,

резкая боль в животе,

диарея,

головокружение,

повышение температуры тела,

снижение пульса,

удушье.

Если есть возможность, промойте желудок простой водой или примите сорбенты. До приезда неотложной помощи соблюдайте постельный режим и пейте много жидкости – воды, подсоленной воды или прохладительного чая. Это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины.

Категорически запрещено употреблять алкоголь, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты – это может ускорить всасывание токсинов.

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не пытайтесь переждать – это может быть смертельно опасно.

Самое главное – не медлите и срочно звоните по телефону «103».