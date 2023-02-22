Молоденькая одесситка попала в реанимацию, поев домашней еды с «Привоза»

Девушка 2006 года рождения употребляла маринованные бочковые грибы — опята, приобретенные на рынке «Привоз» у частного лица. Инцидент произошел 20 февраля.

Об этом сообщили в «Одесском областном центре контроля и профилактики болезней МЗ Украины»

Медики отмечают, что это первый в этом году случай отравления дикорастущими грибами.

Расследование показало, что через 3 часа после употребления у девушки появились признаки отравления: тошнота, рвота.

На карета скорой помощи ее доставили в реанимационное отделение Одесской детской областной клинической больницы, где ей была оказана необходимая помощь.

Сейчас больная продолжает лечение в больнице.

В 2022 году в области было зарегистрировано 6 случаев отравления грибами с количеством потерпевших 8 человек (из них 6 детей).

Чем опасны дикие грибы

Люди, самостоятельно собирающие грибы, а затем продающие их на рынках, имеют «железный» аргумент, что они в совершенстве знают грибы, собирая их с самого детства.

Вот список опасностей, связанных с грибами:

Есть много похожих на съедобные ядовитые грибы и их легко перепутать.

Грибы могут накапливать вредные вещества (даже неядовитые). Они как губка поглощают их из окружающей среды (из почвы, воды и даже воздуха).

В грибах, выросших на загрязненных территориях и вблизи них, обнаруживаются соли тяжелых металлов, пестициды, радиоактивные частицы и другие вредные вещества, причем чем больше гриб, тем больше в нем накапливается ядовитых для организма человека веществ.

Очистка и кулинарная обработка, засолка, маринование грибов не инактивируют токсины. Кроме того, при употреблении консервированных в домашних условиях дикорастущих грибов возникает риск заболевания ботулизмом, поскольку рыхлая структура гриба не позволяет качественно очистить его от остатков почвы, где могут быть споры возбудителя ботулизма.

Грибы являются специфическим продуктом: хитин, содержащийся в их клетчатке, почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте человека, что может вызвать проблемы с пищеварением.

Блюда из грибов могут употребляться только практически здоровыми людьми, и ни в коем случае нельзя употреблять детям, беременным женщинам, пожилым людям.

Запрещается одновременно с употреблением грибов принимать какие-либо лекарства, алкогольные напитки, молоко – это может ускорить всасывание токсинов в кишечнике.

Как понять, что вы отравились грибами – симптомы

Резкая боль в животе;

Рвота;

Диарея;

Нарушение сознания и зрения;

Обильное слюноотделение и галлюцинации;

Судороги.

Симптомы отравления грибами могут появиться как через 20 мин, так и в течение нескольких часов после потребления грибов.

Длительное токсическое действие ядовитых веществ на печень, почки и нервную систему может привести к смерти, поэтому если Вы почувствовали или заметили у близких после употребления грибов любой из приведенных симптомов, немедленно обращайтесь к врачу.

Ради безопасности жизни и здоровья следует воздерживаться от покупки дикорастущих грибов на стихийных рынках.

Лучше отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными в промышленных условиях и покупая их в торговой сети.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе 15 человек отравились пирожными из супермаркета.