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Одесский «рыбоохранник» ежемесячно получал от рыбаков треть миллиона гривен

Одесский «рыбоохранник» ежемесячно получал от рыбаков треть миллиона гривен

Сотрудник Одесского рыбпатруля наладил схему «крышевания» рыбаков на Днестровском лимане. Сумма ежемесячной прибыли достигала 360 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, инспектор Одесского рыбпатруля получил 22 тыс грн взятки от рыбака, которому грозила административная ответственность за незаконный отлов рыбы в Днестровском лимане.

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Также установлено, что делец установил еженедельную таксу для рыбаков: 4 тысячи грн за лов рыбы и 2 тысячи грн — за лов раков.

За эти средства он обещал обеспечить беспрепятственную рыбалку и уверял в своей способности при необходимости решить любой вопрос с инспекторами рыбоохраны, должностными лицами Нижнеднестровского национального парка и Государственной экоинспекции.

В общей сложности сумма месячной прибыли инспектора «за крышивание» незаконного отлова рыбы и раков на Днестровском лимане достигала 360 тысяч гривен.

Мужчину задержали непосредственно после получения очередного транша.

 

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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