Одесский «рыбоохранник» ежемесячно получал от рыбаков треть миллиона гривен

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, инспектор Одесского рыбпатруля получил 22 тыс грн взятки от рыбака, которому грозила административная ответственность за незаконный отлов рыбы в Днестровском лимане.

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Также установлено, что делец установил еженедельную таксу для рыбаков: 4 тысячи грн за лов рыбы и 2 тысячи грн — за лов раков.

За эти средства он обещал обеспечить беспрепятственную рыбалку и уверял в своей способности при необходимости решить любой вопрос с инспекторами рыбоохраны, должностными лицами Нижнеднестровского национального парка и Государственной экоинспекции.

В общей сложности сумма месячной прибыли инспектора «за крышивание» незаконного отлова рыбы и раков на Днестровском лимане достигала 360 тысяч гривен.

Мужчину задержали непосредственно после получения очередного транша.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.