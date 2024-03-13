В Одесской области через границу пытались вывезти культурные ценности

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

В пункте пропуска «Староказачье-Тудора» таможенники совместно с пограничниками у пассажира международного рейса обнаружили 92 монеты похожие на серебряные, серебряную медаль «За храбрость 4 степени», отчеканенную в период 1900-1917 годов, а также несколько монет 1727 года, внешне похожих на медные.

Кроме того, в коллекцию входили испанские песо, отчеканенные в период с 1870 по 1893 годы, немецкие марки и талеры, выпущенные в обращение с 1876 по 1909 годы, французские франки времен Луи Филиппа I, отчеканенные в течение 30-х — 40-х годов XIX века, британские кроны, чеканенные с 1821 по 1900 год, копейки и рубли времен Российской империи, датированные в течение XVIII-XX веков, начиная с 1723 года, латвийские латы 1929 года выпуска и бельгийские франки, выпущенные в обращение в течение 50-ых — 70-ых годов XIX века.

Отмечается, что похожие на обнаруженные монеты были оборотные и чеканились из серебра. Однако только соответствующая экспертиза определит их подлинность, стоимость и ценность.

В пункте пропуска «Августовское1-Басарабяска» таможенники изъяли коллекционное издание произведений Тараса Шевченко, которое украинка пыталась вывезти без разрешения и декларирования.

Известно, что редкий сборник стихов был выпущен в 1939 году по случаю 125-летия со дня рождения Шевченко. Форзац к изданию изготовил известный украинский художник, архитектор и график, основатель украинского профессионального университетского архитектурного и художественного образования Василий Кричевский. Сборник иллюстрирован 31 рисунком будущего Народного художника Украины Ивана Ижакевича.

Тираж в 20 тысяч экземпляров разошелся среди читателей и библиотечных фондов страны, и уже в 50 годах прошлого века книга пользовалась спросом среди букинистов.

Нумизматическую коллекцию и «Кобзарь» 1939 года издания временно изъяли по протоколам о нарушении таможенных правил.

Ранее в паромном пункте пропуска «Орловка» пограничники Измаильского отряда совместно с таможенниками не позволили вывезти за границу ценную скрипку Страдивари 1742 года выпуска.