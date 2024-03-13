В Одеській області через кордон намагалися вивезти культурні цінності

Про це повідомили у пресслужбі Одеської митниці.

У пункті пропуску “Старокозаче-Тудора” митники спільно з прикордонниками у пасажира міжнародного рейсу виявили 92 монети, схожі на срібні, срібну медаль “За хоробрість 4 ступеня”, викарбувану в період 1900-1917 років, а також кілька монет 1727 року, зовні схожих на мідні.

Крім того, до колекції входили іспанські песо, викарбувані в період із 1870 до 1893 року, німецькі марки і талери, випущені в обіг із 1876 до 1909 року, французькі франки часів Луї Філіпа I, викарбувані протягом 30-х – 40-х років XIX століття, британські крони, викарбувані з 1821 до 1900 року, копійки та рублі часів Російської імперії, датовані протягом XVIII-XX століть, починаючи з 1723 року, латвійські лати 1929 року випуску та бельгійські франки, випущені в обіг протягом 50-х – 70-х років XIX століття.

Зазначається, що схожі на виявлені монети були обігові та карбувалися зі срібла. Однак тільки відповідна експертиза визначить їхню справжність, вартість і цінність.

У пункті пропуску “Серпневе1-Басарабяска” митники вилучили колекційне видання творів Тараса Шевченка, яке українка намагалася вивезти без дозволу та декларування.

Відомо, що рідкісну збірку віршів було випущено 1939 року з нагоди 125-річчя від дня народження Шевченка. Форзац до видання виготовив відомий український художник, архітектор і графік, засновник української фахової університетської архітектурної та художньої освіти Василь Кричевський. Збірник ілюстровано 31 малюнком майбутнього Народного художника України Івана Їжакевича.

Тираж у 20 тисяч примірників розійшовся серед читачів і бібліотечних фондів країни, і вже в 50 роках минулого століття книга користувалася попитом серед букіністів.

Нумізматичну колекцію та “Кобзар” 1939 року видання тимчасово вилучили за протоколами про порушення митних правил.

Раніше в поромному пункті пропуску “Орлівка” прикордонники Ізмаїльського загону спільно з митниками не дозволили вивезти за кордон цінну скрипку Страдіварі 1742 року випуску.