Одесские пограничники не дали вывезти в Молдову мощи 80-ти святых (фото, видео)

В пункте пропуска «Табаки» на границе Одесской области и Молдовы пограничники предотвратили вывоз из страны мощей святых и другую церковную утварь.

Как рассказали в Госпогранслужбе Украины, пограничники Измаильского отряда совместно с таможенниками во время осмотра кабины грузовика Volvo обнаружили ковчег с мощами 80-ти святых, икону и храмовый аналой (специальный столик, используемый во время богослужений – ред.).

Охранники границы выяснили, что гражданин Молдовы по поручению своего товарища из Одессы должен был перевезти все предметы через границу и доставить якобы на праздники в храм Покрова Пресвятой Богородицы в город Вулканешты. При этом ковчег с мощами перевозился небрежно, что привело к выпадению мощовиков из своих мест.

Пограничники уведомили о находке СБУ и подразделение Нацполиции. По результатам совместных мероприятий с правоохранителями предметы церковной утвари изъяли, а по факту контрабанды открыли уголовное производство.

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