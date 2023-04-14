Одесская область: пограничники не дали вывезти за границу ценную скрипку

В паромном пункте пропуска «Орловка» в Одесской области пограничники Измаильского отряда совместно с таможенниками не позволили вывезти за границу ценную скрипку Страдивари 1742 года выпуска. Об этом сообщили сегодня в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Скрипку, предположительно представляющую культурную и историческую ценность, намеревался вывезти в Болгарию вместе с другими вещами 40-летний водитель микроавтобуса Mercedes. По его словам, его попросил об этом его товарищ.

На музыкальном инструменте нанесена маркировка «Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1742», что позволяет предположить, что скрипка изготовлена в 1742 году известным мастером Антонио Страдивари.

О возможном факте контрабанды пограничники оповестили СБУ и полицию. Скрипку изъяли на экспертизу.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее в пункте пропуска «Табаки» на границе Одесской области и Молдовы пограничники предотвратили вывоз из страны мощей 80-ти святых, иконы и прочей церковной утвари.