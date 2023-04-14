Новости Одессы и Одесской области

Одесская область: пограничники не дали вывезти за границу ценную скрипку

Одесская область: пограничники не дали вывезти за границу ценную скрипку

В паромном пункте пропуска «Орловка» в Одесской области пограничники Измаильского отряда совместно с таможенниками не позволили вывезти за границу ценную скрипку Страдивари 1742 года выпуска.
Об этом сообщили сегодня в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Скрипку, предположительно представляющую культурную и историческую ценность, намеревался вывезти в Болгарию вместе с другими вещами 40-летний водитель микроавтобуса Mercedes. По его словам, его попросил об этом его товарищ.

Пограничники обнаружили ценную скрипку

На музыкальном инструменте нанесена маркировка «Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1742», что позволяет предположить, что скрипка изготовлена в 1742 году известным мастером Антонио Страдивари.

Надпись на скрипке

О возможном факте контрабанды пограничники оповестили СБУ и полицию. Скрипку изъяли на экспертизу.

Пограничники предотвратили контрабанду

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее в пункте пропуска «Табаки» на границе Одесской области и Молдовы пограничники предотвратили вывоз из страны мощей 80-ти святых, иконы и прочей церковной утвари.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить