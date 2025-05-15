В ходе заседания исполкома Одесского городского совета, которое состоялось 15 мая, депутаты согласовали снос домов, расположенных на улицах Скосной, Агрономической, Заднепровского и Николая Боровского. Все эти объекты признаны непригодными для проживания из-за последствий российских атак.

По словам представителей горсовета, сейчас с жителями работают соответствующие службы, чтобы ускорить процесс оформления документов на получение компенсации в рамках государственной программы «еВідновлення».

Отдельное внимание уделили многоэтажке на проспекте Князя Ярослава Мудрого (ранее проспект Глушко), которая получила значительные повреждения 1 мая. Согласно заключению экспертной комиссии, дом является аварийным и требует укрепления несущих конструкций.

Также 13 мая депутаты горсовета приняли изменения в программу «Незламна Одеса». Это позволило оперативно выделить средства на проведение противоаварийных работ в указанной многоэтажке. Кроме того, частичный демонтаж проведут в двух частных домах на улице Зеленая Балка.Читайте также: «єВідновлення»: как подать заявку на компенсацию поврежденного жилья