Российские войска продолжают продвигаться в районе границы Сумской области, хотя скорее всего, не смогут начать крупную наступательную операцию на Сумы в ближайшем будущем без получения значительного подкрепления, пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

При этом аналитики указывают, что российское военное командование лишь незначительно усиливает свою группировку сил в Курской области — что было бы ведущим индикатором для более крупной наступательной операции против Сумской области — и, похоже, готово перебросить небольшое количество войск из Сумской области. По их мнению, это говорит о том, что россияне считают, что могут достичь своих оперативных целей с силами, которые они уже собрали в Курской области.

«Российское военное командование, вероятно, пытается сформировать буферную зону вдоль международной границы в Сумской области, хотя российские командиры могут намереваться в будущем продвинуться дальше в Сумскую область и в направлении города Сумы», — предполагают аналитики.

Россияне также могут создать оборонительные позиции на севере Сумской области, а затем перебросить эти силы для усиления других наступлений в Украине.

«Хотя информационное и политическое давление, которое может создать наступление на город Сумы, может оказаться для Путина более заманчивым, чем продвижение в других прифронтовых районах», — подчеркивают аналитики.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне уже фактически начали свое наступление на Сумщине и Харьковщине. Кроме того, он добавил, что среди планов врага — также создать буферную зону и в Черниговской области.

О ситуации на других участках фронта

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак неподалеку Торецка, Дружбы, Дачного, Леонидовки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 вражеских штурмов.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Екатериновка, Мирное, Сергеевка, Новое, Колодязи, Ямполовка и в направлениях Зеленой Долины, Грековки и Новомихайловки.

Ночью беспилотники атаковали города Украины и РФ

В ночь на 10 апреля 2025 года противник атаковал Украину 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушными силами ВСУ подтверждено сбитие 85 ударных БпЛА типа Shahed.

Еще 49 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Вследствие российской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Киевская, Хмельницкая, Полтавская и Николаевская области.

Власти Киева сообщили, что ночью на подступах к города зафиксировали 30 российских БпЛА — 16 из них уничтожили, остальные покинули воздушное пространство города или были потеряны. Из-за атаки в столице бушевали пожар и уничтожен частный дом, пострадали 2 человека.

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В Николаеве в результате атаки дронами-камикадзе повреждены девять многоквартирных домов, машины и десятки гаражей. Пострадали 10 человек. Двое из них сейчас находятся в больнице — 29-летняя женщина и 59-летний мужчина. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Российское Подмосковье ночью в четверг, 10 апреля, атаковали беспилотники, похожие на вертолеты. Очевидцы в соцсетях сообщили о взрывах, в частности, в Наро-Фоминске Московской области РФ.

На фоне атаки Росавиация временно приостанавливала работу московского аэропорта Внуково, позже ограничения сняли.

Минобороны страны-агрессор РФ утверждает, что с вечера середы ПВО якобы «уничтожила» 42 беспилотника, при этом только один из них — над Московской областью. 12 дронов, по утверждению РФ, было перехвачено в Калужской области, остальные — в Курской, Белгородской, Брянской, Орловской и в Крыму.

При этом количество дронов, которые достигли своих целей, в российском ведомстве традиционно не уточняют.

Потери врага на утро 10 апреля 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава и техники, средство ПВО и две пушки российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1420 человек.

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