Соответствующие объявления опубликованы в системе Прозорро.Продажи.

В Белгород-Днестровском на продажу выставлен огражденный комплекс бывшей нефтебазы без резервуаров. Сообщается, что земельный участок в коммунальной собственности общей площадью 2,4 га идеально подходит для строительства крупных магазинов, супермаркетов, складов и тому подобное. Рядом расположены СТО, магазин строительных материалов, порт.

Стартовая цена этого лота — 2 миллиона 680 тысяч гривен.

В 2023 году эту нефтебазу пытались продать за 3,4 миллиона гривен, но тщетно.

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В Раздельнянском районе продается бывшая нефтебаза с собственной железнодорожной колеей. Объект включает административное здание общей площадью 627,3 кв. метра и склады. Земельный участок общей площадью 3,2 гектара в коммунальной собственности.

Территорию предлагают под любой вид деятельности, в частности возможно расположение автостоянок, элеваторов, СТО, ведение коммерческой и другой деятельности: промышленность, производство, сельское хозяйство.

Стартовая цена лота — 1 миллион 610 тысяч гривен.

Продавцом в обоих случаях является общество с ограниченной ответственностью «ГрандБуд-Инвест».

В прошлом году компания уже пыталась продать эти нефтебазы, но желающих принять участие в аукционах не нашли.

Напомним, Национальный банк Украины продает промышленный комплекс общей площадью 25 тысяч квадратных метра, расположенный в Пересыпском районе Одессы.