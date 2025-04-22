Об этом сообщила пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Глава агентства Елена Дума отметила, что по оценке независимых экспертов, судно было значительно изношено, на 80%, и требовало инвестиций на восстановление объемом не менее 20 миллионов гривен. Однако АРМА смогла продать танкер по цене, которая была в три раза выше его оценочной стоимости — 2,4 млн грн.

Согласно сообщению на платформе Prozorro.Продажи, аукцион по продаже судна собрал четырех участников, а победителем стала компания «Альфа Груп 77», зарегистрированная в Кременчуге, со ставкой 6,43 млн гривен.

В настоящее время в управлении АРМА находится 16 арестованных судов. Представители агентства подчеркивают, что такие активы должны быть переданы на продажу, а не оставаться в управлении.

«Арестованный российский танкер Nika Spirit больше не является лишь символом вражеской агрессии. Теперь это ресурс, который приносит реальную пользу нашему государству», — так прокомментировал новость о продаже судна бывший руководитель Администрации судоходства Евгений Игнатенко.

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Танкер Nika Spirit (ранее известный как Neyma) был задержан 24 июля 2019 года в порту Измаил. По данным международной информационной системы Equasis, судно было идентифицировано как то, что использовалось для блокирования Керченского пролива в ноябре 2018 года.