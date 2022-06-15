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В Одесской области засуха: насколько уменьшится урожай?

В Одесской области засуха: насколько уменьшится урожай?

Из-за засухи фермеры и сельхозпредприятия Одещины ожидают собрать урожай, примерно на 60% меньше прошлогоднего.

Об этом сообщила директор департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова.

При этом чиновница отметила, что урожая этого хватит для того, чтобы прокормить регион.

В прошлом году аграрии Одесской области собрали два миллиона тонн урожая, чем установили рекорд за все годы независимости Украины. Но в этом году из-за неблагоприятной погоды урожай будет меньше:

«Если мы получим урожай на уровне 60% прошлогоднего урожая, для нашего региона это будет очень хороший показатель, потому что последние месяцы была засуха».

По словам Аллы Стояновой, этого урожая хватит для того, чтобы прокормить Одесскую область:

«Сегодня наша страна производит зерна в 5-6 раз больше, чем потребляет. В прошлом году мы произвели 107 млн ​​тонн, а потребили не более 20 млн тонн. Ожидаем получить около 70 млн тонн, а потребляем тоже не более 20».

Чиновница также добавила, что вопрос продовольственной безопасности должен беспокоить мир, ведь есть страны, которые не получат украинское зерно, однако Одесская область и страна в целом обязательно будут с хлебом.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Одесская область первой в Украине приступила к сбору нового урожая зерновых.

А перед этим аграрии заявляли о намерениях собрать рекордный урожай, чтобы компенсировать потери из-за того, что часть территории нашей страны оккупировала россия и вывозит оттуда сельхозпродукцию.

Источник: “Суспільне. Одеса”

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