В Одесской области началась новая битва

Одесские аграрии начали битву за урожай. Наш регион первым в стране притупил к уборке озимых культур.

Об это сообщили в Одесской областной военной администрации.

«Первыми в Украине в жатвенные летние поля вышли агропроизводители Одесской области. В Измаильском районе стартовал сбор озимого ячменя», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Всего уборке в 2022 году в Одесской области подлежит 1 061 000 гектар озимых зерновых. В частности, 551 тысяч гектар озимой пшеницы, 244 тысяч гектар озимого ячменя, 50 000 га ярового ячменя, 190 тысяч гектар рапса.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что россия разворовывает зерновые и овощные запасы на временно оккупированных украинских территориях. Но одесские аграрии хотят собрать в 2022 году рекордный урожай, чтобы компенсировать потери от действий агрессоров.

Напомним, что представители Всемирной продовольственной программы ООН требуют от России немедленно разблокировать порты Одессы, Южного и Черноморска, что суда-зерновозы, стоящие в них, могди доставить миллионы тонн продовольствия по всему миру.