В Одесской области намерены собрать небывалый урожай в пику российским ворам

Россия разворовывает зерновые и овощные запасы на оккупированных украинских территориях. Но одесские аграрии хотят собрать рекордный урожая, чтобы компенсировать потери от действий агрессоров.

Об этом сообщил в своем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Пока россияне пытаются красть украинское зерно и разными способами пробуют переправлять его в Сирию, или к себе на россию. Наши аграрии объявили свой, агарный фронт и своими достижениями, будущим урожаем покажут, что и эту битву у расхитителей зерна они тоже выиграют», — уверен Сергей Братчук.

Напомним, что российская федерация оккупировала значительные части Херсонской и Запорожской областей – традиционных аграрных регионов Украины, где выращивали значительные объему зерновых и овощей. Сейчас сообщение с оккупированными территориями рашисты полностью перекрыли.

Зерно и овощи местных предприятий оккупанты скупают за бесценок, а то и вовсе конфискуют, вывозя в Крым, а оттуда на территорию страны-агрессора. Или продают украденное у украинцев зерно в Сирию, единственную страну, согласившуюся заняться скупкой краденного.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что представители Всемирной продовольственной программы ООН требуют от России немедленно разблокировать порты Одессы, Южного и Черноморска, что суда-зерновозы, стоящие в них, могди доставить миллионы тонн продовольствия по всему миру.

А в ЕС даже рассматривают возможность организации военно-морской миссии в Черном море, чтобы обеспечить безопасность гражданского судохоства.