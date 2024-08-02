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Любознательный барсук попал в фотоловушку посещая сотрудников Тузловских лиманов

Любознательный барсук попал в фотоловушку посещая сотрудников Тузловских лиманов

Недавно к работникам Национального парка «Тузловские лиманы» пришел молодой барсук, который поселился на одном из скифских курганов украинской Бессарабии. Фотоловушка, установленная рядом с инспекторским домом, зафиксировала этого ночного гостя. В дневное время она фиксирует многочисленных птиц, которые ищут пищу на мелководьях. Об этом сообщил эколог и сотрудник парка Иван Русев.

Ночью взрослые барсуки путешествуют по большим территориям в поисках пищи для своих малышей. Летний сезон способствует их поиску, поскольку они могут найти множество мышевидных грызунов и остатки рыбы, вымытой лиманами.

борсук

Иван Русев рассказывает, что в Национальном парке «Тузловские лиманы» обитает множество видов млекопитающих, и барсук является одним из самых заметных хищников. Эти животные всеядны и преимущественно потребляют животную пищу, такую как моллюски, насекомые и мелкие позвоночные, а иногда и рыбу. Растительная часть их рациона состоит из стеблей, корней, ягод и грибов. Барсуки включены в ІІІ приложение Бернской конвенции.

борсук

Эти хищники живут в гармонии с лисами на скифских курганах. И даже удалось зафиксировать на камеру, как маленькие барсуки посещают норы своих соседей. Об этом сотрудник парка поделился в конце весны.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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