Любознательный барсук попал в фотоловушку посещая сотрудников Тузловских лиманов

Ночью взрослые барсуки путешествуют по большим территориям в поисках пищи для своих малышей. Летний сезон способствует их поиску, поскольку они могут найти множество мышевидных грызунов и остатки рыбы, вымытой лиманами.

Иван Русев рассказывает, что в Национальном парке «Тузловские лиманы» обитает множество видов млекопитающих, и барсук является одним из самых заметных хищников. Эти животные всеядны и преимущественно потребляют животную пищу, такую как моллюски, насекомые и мелкие позвоночные, а иногда и рыбу. Растительная часть их рациона состоит из стеблей, корней, ягод и грибов. Барсуки включены в ІІІ приложение Бернской конвенции.

Эти хищники живут в гармонии с лисами на скифских курганах. И даже удалось зафиксировать на камеру, как маленькие барсуки посещают норы своих соседей. Об этом сотрудник парка поделился в конце весны.