Как зародилась идея

Все началось в апреле 2023 года, когда отдел образования, молодежи и спорта Арцизского горсовета участвовал в конкурсе «Green эко-пространство». Хотя проект не потребовал бюджетного финансирования, он вдохновил команду на создание парка, который стал местом отдыха и развития.

Начальница отдела образования, молодежи и спорта Людмила Жосан призналась, что сначала в идею никто не верил, но она продолжала работать, чтобы превратить заброшенный участок в зону вдохновения и гармонии.

«Родители, педагоги, жители громады видели только мусор и заросли. Это не о развитии, не о достоинстве. Мы решили изменить ситуацию сами», — рассказывает Людмила.

Сначала команда убирала территорию, привлекая работников школ, детских садов и спортивных учреждений. Затем Людмила разработала эскиз, который помогли воплотить архитектор и ландшафтный дизайнер Анатолий Колосов.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке жителей громады и местных предпринимателей.

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Благоустройство продалжается

Одной из главных особенностей стали авторские артобъекты. В центральной части установили скамейки-меценаты, каждая из которых носит имя благотворителя.

Сейчас благоустройство «Образовательного парка» продолжается. Недавно появился новый артобъект, который уже стал его визитной карточкой — книга с крылатыми высказываниями американского политического активиста Малкольма Икса и бразильского футболиста Пеле.

Надписи гласят: «Образование — это наш пропуск в будущее, ведь завтрашний день принадлежит тем, кто приготовился к нему сегодня» и «Успех — не случайность. Это тяжелая работа, настойчивость, обучение, изучение, жертвоприношение и прежде всего любовь к тому, что вы делаете или учитесь делать”.

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Фото — Фейсбук страница Людмилы Жосан