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Новости Одессы и Одесской области

В случае выявления коронавируса Одесскую область начнут блокировать по районам

В случае выявления коронавируса Одесскую область начнут блокировать по районам

Блокировать будут не всю область, а отдельные территории – в крайнем случае при выявлении больных. Пациентов разместят в инфекционные больницы или обсервируют на базах отдыха.

Об этом сообщила руководитель областного департамента здравоохранения Оксана Рокунец-Сорочан во время заседания комиссии Одесского областного совета по вопросам социальной политики и здравоохранения.

Она отметила, что если на какой-то территории Одесской области будет зафиксирован подтвержденный случай заражения COVID-19, то данная территория (село, поселок и пр.) будет заблокирована для препятствия распространения инфекции.

Больных или пациентов с подозрением на данную инфекцию будут размещать в инфекционных больницах, которые есть в Измаиле, Черноморске и Одессе. Также в 11 районных больницах есть палаты интенсивной терапии. В целом, все больницы области готовятся принимать пациентов, включая военные госпитали.

Руководитель областного департамента здравоохранения отметила, что граждане, которые имеют предрасположенность к заражению вирусом, будут обсервированы. Однако в ОГА только ищут места, куда можно направить людей на карантин.

В то же время в Одессе и области с подозрением на коронавирус обратилось 14 человек. У троих инфекции не нашли. Остальные 11 ждут результатов анализов, которые отправили на экспертизу в Киев. Двое из тех, у кого заподозрили коронавирус, находятся в инфекционке.

Фото: racurs.ua

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Артем Виноградов
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