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Новости Одессы и Одесской области

«Укрзалізниця» приостановила движение всех внутренних поездов

«Укрзалізниця» приостановила движение всех внутренних поездов

Последние рейсы компания «Укрзалізниця» выполнила 17 марта.

Со среды, 18 марта, железнодорожное сообщение по Украине будет приостановлено в связи с карантином. О возобновлении рейсов проинформируют дополнительно.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Украинцам дадут месяц с даты планируемой поездки на то, чтобы осуществить процедуру возврата билетов.

Можно обратиться в кассу, говорят в компании-перевозчике. На вокзалах для этого откроют как можно больше касс.

Однако уже с 12.00 в среду доступ ограничат. В помещение будут пропускать только по десять человек. Остальным придется ждать очереди на улице.

В ведомстве говорят, что торопиться не стоит, все равно времени много, а лишнее скопление людей на вокзале сейчас ни к чему.

Еще лучше, если это возможно, будет провести операцию по возврату онлайн.

Кстати

Также следует отметить, что с полуночи 17 марта в Украине полностью закрыты все государственные границы. Это означает, что воздушное сообщение также прекращено как по Украине, так и с другими странами.

Попасть в Украину смогут только наши граждане, которые возвращаются домой из-за границы. Для них сделают исключение и впустят наземным или морским транспортом. Перемещенных лиц отправят на 14-тидневную обсервацию.

Фото: zakarpattya.net.ua

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