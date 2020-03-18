«Укрзалізниця» приостановила движение всех внутренних поездов

Со среды, 18 марта, железнодорожное сообщение по Украине будет приостановлено в связи с карантином. О возобновлении рейсов проинформируют дополнительно.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Украинцам дадут месяц с даты планируемой поездки на то, чтобы осуществить процедуру возврата билетов.

Можно обратиться в кассу, говорят в компании-перевозчике. На вокзалах для этого откроют как можно больше касс.

Однако уже с 12.00 в среду доступ ограничат. В помещение будут пропускать только по десять человек. Остальным придется ждать очереди на улице.

В ведомстве говорят, что торопиться не стоит, все равно времени много, а лишнее скопление людей на вокзале сейчас ни к чему.

Еще лучше, если это возможно, будет провести операцию по возврату онлайн.

Кстати

Также следует отметить, что с полуночи 17 марта в Украине полностью закрыты все государственные границы. Это означает, что воздушное сообщение также прекращено как по Украине, так и с другими странами.

Попасть в Украину смогут только наши граждане, которые возвращаются домой из-за границы. Для них сделают исключение и впустят наземным или морским транспортом. Перемещенных лиц отправят на 14-тидневную обсервацию.

Фото: zakarpattya.net.ua

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