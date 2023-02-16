В Одесской области взорвался автомобиль

В городе Кодыма Одесской области прямо в гараже взорвался легковой автомобиль. Причиной стала поломка газобаллонного оборудования в машине. Люди не пострадали.

Об инциденте сообщили в Службе спасения Одесской области.

В гараже в городе Кодыма разгерметизировался газовый баллон автомобиля. Газовая смесь вспыхнула и произошел взрыв.

Информацию об этом спасатели получили в четверг, 16 февраля.

Прибыв на место, они установили, что в результате вспышки частично разрушено перекрытие и стены гаража в котором стоял автомобиль. Также пострадали три окна в трех квартирах расположенного рядом пятиэтажного жилого дома.

Спасатели помогли достать поврежденною легковушку из разрушенного гаража.

Погибших и пострадавших нет.

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