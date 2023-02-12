Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на парковке возле дома сожгли 4 машины

В Одессе на парковке возле дома сожгли 4 машины

Одесская полиция выясняет обстоятельства, из-за чего ночью 12 февраля сгорели 4 автомобиля, припаркованные возле высотного дома в спальном районе.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Инцидент произошел сегодня около трех часов ночи возле многоэтажного дома на улице Асташкина.

Предварительно установлено, что первым занялся автомобиль BMW, а затем огонь перекинулся на припаркованные рядом Lexus, Nissan и Ford. Транспортные средства частично повреждены огнем.

С утра на месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и работники криминальной лаборатории.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, предварительная причина возгорания – поджог.

Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 2 ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Черноморске мужчина сжег и расстрелял  на спор собственную машину.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить