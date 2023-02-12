В Одессе на парковке возле дома сожгли 4 машины

Одесская полиция выясняет обстоятельства, из-за чего ночью 12 февраля сгорели 4 автомобиля, припаркованные возле высотного дома в спальном районе.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Инцидент произошел сегодня около трех часов ночи возле многоэтажного дома на улице Асташкина.

Предварительно установлено, что первым занялся автомобиль BMW, а затем огонь перекинулся на припаркованные рядом Lexus, Nissan и Ford. Транспортные средства частично повреждены огнем.

С утра на месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и работники криминальной лаборатории.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, предварительная причина возгорания – поджог.

Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 2 ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Черноморске мужчина сжег и расстрелял на спор собственную машину.

Читайте также: