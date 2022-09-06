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В Одесской области высохли уникальные цветные озера

В Одесской области высохли уникальные цветные озера

Сеть «Озер Зайцева» пересохла в Одесской области. Причины этого природные – жаркая погода. Но водоемы можно было бы уберечь от пересыхания, если бы вмешался человек.

Об этом сообщил сотрудник Национального природного парка «Тузловские лиманы», ученый и эколог Иван Русев.

У себя в Facebook он написал, что в нацпарке высохли заповедные «Озера Зайцева» — уникальная система мелких внутренних озер у песчаной пересыпи в низовьях лимана Алибей на границе с лиманом Шагани и Карачаус.

Ученый пояснил, что это произошло из-за того, что в этом году вода в лиманы и в озера почти не поступает извне. Из-за жаркой погоды и засухи не было стока пресной воды по малым рекам в лиманы. Нет и водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами.

По словам ученого, водообмен с морем можно было бы наладить, причем даже без расходов бюджетных средств. Местные рыбаки готовы были сделать прорву, соединяющую лиманы с морем за свой счет.

Но в департаменте экологии Одесской облгосадминистрации блокировали выдачу рыбакам разрешений на рыбалку и проект не был реализован.

Поэтому рыбаки остались без рыбы, а выпаривание воды из лиманов, на фоне отсутствия водообмена, привело сейчас к полному высыханию заповедных озер, где были сосредоточены уникальные птичьи сады галагазов, о чем я писал раньше,

— подытожил Иван Русев

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Редакция ПРОФИЛЬ

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