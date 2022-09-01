Новости Одессы и Одесской области

Море вынесло на берег тела новых жертв российских оккупантов

Море вынесло на берег тела новых жертв российских оккупантов

Восемь мертвых дельфинов обнаружили экологи на берегу в разных частях Черного моря. Основная версия их смерти – повреждения, которые животные получили из-за действий российского черноморского флота.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

От врага гибнут не только люди, продолжают гибнуть самые умные существа Черного моря – дельфины,

— написал он на своей странице ФБ.

На днях мы нашли в пределах Национального природного парка «Тузловские лиманы» нескольких погибших дельфинов на песчаной пересыпи и в море. Два дельфина белобочки и три азовки. А наши друзья на побережье подальше на север Черного моря дали информацию еще о погибших трех дельфинах белобочках.

— рассказал Иван Русев.

Учитывая состояние тел погибших дельфинов ученый пришел к выводу, что они погибли, предположительно, в третью декаду июля.

Как раз в это время корабельная группировка черноморского флота рашистов была усилена еще одной подводной лодкой – носителем крылатых ракет.

А украинские военные сообщили, в это время рашисты проводили учения  по боевой устойчивости группировки в условиях применения против них противокорабельных ракет и авиации.

В результате использования гидролокаторов (сонаров) создаются мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных: дельфины попадают в зону действия навигационных приборов судов, что выводит из строя их органы навигации и эхолокации, они получают мощную акустическую травму и гибнут, лишившись возможности ориентироваться.

При этом ученый отмечает,  что море выбрасывает на берег всего около 5% погибших животных. Остальные 95% просто уходят на дно и их нельзя зарегистрировать.

Фото Ивана Русева /Facebook

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить