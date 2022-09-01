Море вынесло на берег тела новых жертв российских оккупантов

Восемь мертвых дельфинов обнаружили экологи на берегу в разных частях Черного моря. Основная версия их смерти – повреждения, которые животные получили из-за действий российского черноморского флота.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

От врага гибнут не только люди, продолжают гибнуть самые умные существа Черного моря – дельфины,

— написал он на своей странице ФБ.

На днях мы нашли в пределах Национального природного парка «Тузловские лиманы» нескольких погибших дельфинов на песчаной пересыпи и в море. Два дельфина белобочки и три азовки. А наши друзья на побережье подальше на север Черного моря дали информацию еще о погибших трех дельфинах белобочках.

— рассказал Иван Русев.

Учитывая состояние тел погибших дельфинов ученый пришел к выводу, что они погибли, предположительно, в третью декаду июля.

Как раз в это время корабельная группировка черноморского флота рашистов была усилена еще одной подводной лодкой – носителем крылатых ракет.

А украинские военные сообщили, в это время рашисты проводили учения по боевой устойчивости группировки в условиях применения против них противокорабельных ракет и авиации.

В результате использования гидролокаторов (сонаров) создаются мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных: дельфины попадают в зону действия навигационных приборов судов, что выводит из строя их органы навигации и эхолокации, они получают мощную акустическую травму и гибнут, лишившись возможности ориентироваться.

При этом ученый отмечает, что море выбрасывает на берег всего около 5% погибших животных. Остальные 95% просто уходят на дно и их нельзя зарегистрировать.

Фото Ивана Русева /Facebook