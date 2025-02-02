Мокрый снег

Прогноз погоды в Одессе на 3 февраля

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По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью умеренные, а днем небольшие осадки, преимущественно в виде снега с дождем.

Ветер восточный, днем северный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем 1-3°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 3 февраля

По Одесской области в понедельник облачно с прояснениями. Ночью умеренные осадки, днем небольшие, преимущественно в виде снега с дождем. Ночью местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица.

Ветер восточный, днем северный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем 0-5°С тепла, ночью на севере области до 3°С мороза.

Выбор редакции: Токсичная рыба и опасная вода: Черное море и побережье возле Одессы надо спасать.

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