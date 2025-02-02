Прогноз погоды в Одессе на 3 февраля
По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью умеренные, а днем небольшие осадки, преимущественно в виде снега с дождем.
Ветер восточный, днем северный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 1-3°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 3 февраля
По Одесской области в понедельник облачно с прояснениями. Ночью умеренные осадки, днем небольшие, преимущественно в виде снега с дождем. Ночью местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица.
Ветер восточный, днем северный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 0-5°С тепла, ночью на севере области до 3°С мороза.
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