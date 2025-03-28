Об этом сообщили в соцсетях Национального парка «Тузловские лиманы».

Крапивница средиземноморская (Curruca melanocephala) является одним из самых многочисленных представителей своего рода в странах Средиземноморья, в частности в Болгарии и Турции. Она мигрирует весной и, при благоприятных условиях, может остаться для гнездования в регионе. Основу рациона этой птицы составляют насекомые и ягоды.

Благодаря наблюдению сотрудников парка этот вид стал 270-м в списке птиц, зафиксированных на территории «Тузловских лиманов».

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