Про це повідомили у соцмережах Національного парку «Тузлівські лимани».

Кропив’янка середземноморська (Curruca melanocephala) є одним із найчисельніших представників свого роду у країнах Середземномор’я, зокрема в Болгарії та Туреччині. Вона мігрує навесні та, за сприятливих умов, може залишитися для гніздування в регіоні. Основу раціону цього птаха складають комахи та ягоди.

Завдяки спостереженню співробітників парку цей вид став 270-м у списку птахів, зафіксованих на території «Тузлівських лиманів».Раніше ми повідомляли, що в Одеській області виявили птахів, які потрапили в мазутний полон