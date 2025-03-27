По словам очевидцев, техника и рабочие прибыли на место утром и сразу начали спиливание деревьев. На вопрос о законности этих действий они отвечать отказались. Жители района подозревают, что территорию готовят под очередную застройку, поскольку участок расположен всего в 300 метрах от моря.

Дом писателей — историческая локация Одессы, окруженная зеленой зоной. Местные жители выражают обеспокоенность из-за возможной потери деревьев и обращаются к властям с требованием разъяснений по ситуации. Официальных комментариев от представителей города пока нет.

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