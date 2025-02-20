Об этом сообщили в Измаильской военной районной администрации.

Чрезвычайная ситуация сложилась в селе Озерное на Одесщине, где прибрежные домовладения оказались под угрозой обрушения в озеро Ялпуг. Масштабы проблемы заставили руководство Измаильской районной военной администрации созвать экстренное совещание с участием ключевых должностных лиц региона.

Для решения критической ситуации уже начата работа над проектом берегоукрепления. К реализации масштабной задачи привлечены ведущие государственные учреждения: ГП «Одесская объединенная дирекция строительства водохозяйственных объектов» и институт «Укрюжнипроводхоз». В 2024 году специалисты приступили к разработке проектно-сметной документации.

Параллельно с решением проблемы береговой эрозии власти взялись за улучшение транспортной доступности села. Начато восстановление стратегически важной дороги, соединяющей Озерное с магистралью Одесса-Рени.

Справка «Одесская Жизнь»

Село Озерное является важным населенным пунктом Сафьяновской громады, расположено в 14 километрах от Измаила, в нем проживает около пяти тысяч жителей. Несмотря на нынешние вызовы, населенный пункт продолжает развиваться, сохраняя свое богатое культурное наследие и традиции. Местная громада прилагает значительные усилия для сохранения села и его дальнейшего процветания.

Озеро Ялпуг – самое большое природное пресноводное озеро в Украине, расположенное в Одесской области, возле города Болград. Ялпуг имеет длину 38 км и ширину до 7 км, площадь озера составляет 149 км². Озеро соединяется с Дунаем через озеро Кугурлуй.

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