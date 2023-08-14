В Одесской области военного избили в воинской части: он госпитализирован

В одной из воинских частей в Одесской области произошла драка, в результате которой военный получил травмы головы. Сейчас он госпитализирован. Относительно избиения начались следственные действия.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
12 августа военного в Бюро поступила информация, что из-за драки в воинской части в больницу госпитализирован военнослужащий с ушибами головы.
Сотрудники ГБР сразу провели неотложные следственные действия на территории части. Были изъяты видео. Также опросили свидетелей и потерпевшего в больнице.
По словам потерпевшего, телесные повреждения ему нанес ответственный по воинской части.
В настоящее время ГБР открыло уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом служебных полномочий.
Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все происшествия.
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