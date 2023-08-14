На Одещині військового побили у військовій частині: його госпіталізовано

У одній з військових частин на Одещині сталася бійка, внаслідок якої військовий отримав травми голови. Наразі його ушпиталено. Стосовно побиття розпочалися слідчі дії.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.
12 серпня військового до Бюро надійшла інформація, що через бійку у військовій частині до лікарні госпіталізовано військовослужбовця із забоями голови.
Працівники ДБР одразу провели невідкладні слідчі дії на території частини. Були вилучені відео. Також опитали свідків і потерпілого у лікарні.
За словами потерпілого, тілесні ушкодження йому завдав відповідальний по військовій частині.
Наразі ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою службових повноважень.
Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини події.
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