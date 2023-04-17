Новости Одессы и Одесской области

Полицейская превысила скорость и насмерть сбила пешехода (видео)

Полицейская превысила скорость и насмерть сбила пешехода (видео)

В Одессе будут судить правоохранительницу, насмерть сбившую женщину. Сотрудница Нацполиции ехала на вызов со включенными маячками и звуковыми сигналами. Об этом сообщает сайт Государственного бюро расследований (ДБР).

ДТП случилось в июне 2022 года на Таирова.

Полицеская не заметила женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе и на полном ходу сбила ее.

Следствие установило, что она ехала со скоростью около 100 км в час.

Пострадавшая женщина получила многочисленные травмы, от которых скончалась в больнице.

Работники ДБР завершили досудебное расследование в отношении правоохранительницы и обвинительный акт направили в суд.

Авто полиции в ДТП

Правоохранительница обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшему (ч. 2 ст. 286 Криминального кодекса Украины).

Полицейской грозит лишение свободы сроком до 8 лет.


Фото и видео: сайт ДБР

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Редакция ПРОФИЛЬ

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