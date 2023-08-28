В Одесской области во время ярмарки собрали более 150 тысяч гривен для военных: подробности (фото)

В Сафьяновской территориальной громаде Измаильского района прошла благотворительная ярмарка. Посетители угощались вкусностями, дети развлекались на батутах. А еще собрали средства для ВСУ.

Об этом сообщили на facebook-странице Сафьяновской территориальной громаде.

Ярмарка длилась недолго из-за ситуации в сфере безопасности — всего 3 часа. Но за это время обществу удалось собрать 144 333 гривны и 600 долларов США.

Как говорится в сообщении, хозяйки хорошо подготовились к ярмарке:

призывали к своим столам, на которых красовались пирожки с разнообразной начинкой, рогалики, мельница, роговички, мамалыга и другие блюда. Особый спрос иметь уха, рыба, шашлык и курбан, продукцию на изготовление которых оказали агропредприятия Сафьяновской громады.

Также гостей ярмарки заинтересовали изделия ручной работы — бисерные картины и разнообразные украшения.

Пока взрослые наслаждались национальными блюдами Бессарабии и донатили в армию, было развлечение и для детей. Они могли развлечься на горках и батутах, а также прокатиться на лошадях.

Украшением мероприятия стали яркие выступления художественных коллективов Сафьяновской и Суворовской громад, исполненные любви к родной стране и верой в скорейшую победу.

Выражаем искренние слова благодарности всем, кто присоединился к инициативе, внеся тем самым вклад в поддержку Вооруженных Сил Украины и приближение победы: кто – изделиями, кто – присутствием и средствами! —

поблагодарили участников и гостей ярмарки в Сафьяновской тергромаде.

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