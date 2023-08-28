На Одещині під час ярмарку зібрали понад 150 тисяч гривень для військових: подробиці (фото)

У Саф’янівській територіальній громаді Ізмаїльського району пройшов благодійний ярмарок. Відвідувачі пригощалися смаколиками, діти розважалися на батутах. А ще зібрали кошти для ЗСУ.

Про це повідомили на facebook-сторінці Саф’янівської територіальній громаді.

Ярмарок тривав недовго через безпекову ситуацію в регіоні — всього 3 години. Але за цей час громаді вдалося зібрати 144 333 гривні та 600 доларів США.

Як йдеться в повідомленні, господині гарно підготувалися до ярмарку:

закликали до своїх столів, на яких красувалися пиріжки з різноманітною начинкою, рогалики, міліна, роговачки, мамалига та інші страви. Особливий попит мати уха, риба, шашлик та курбан, продукцію на виготовлення яких надали агропідприємства Саф’янівської громади.

Також гостей ярмарку зацікавили вироби ручної роботи — картини з бісеру та різноманітні прикраси.

Доки дорослі насолоджувались національними стравами Бессарабії й донатили на армію, була розвага й для дітей. Вони мали змогу розважитись на гірках та батутах, а також покататися на конях.

Прикрасою заходу стали яскраві виступи художніх колективів Саф’янівської та Суворовської громад, сповнені любов’ю до рідної країни та вірою у якнайшвидшу перемогу.

Висловлюємо щирі слова вдячності всім, хто долучився до ініціативи, зробивши тим самим внесок у підтримку Збройних Сил України та наближення перемоги: хто – виробами, хто – присутністю та коштами! –

подякували учасникам та гостям ярмарку у Саф’янівській тергромаді.

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