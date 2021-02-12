Новости Одессы и Одесской области

Непогода оставила без света часть Одесской области: как электрики реагируют на аварии?

Непогода оставила без света часть Одесской области: как электрики реагируют на аварии?

В пятницу, 12 февраля, в Одесской области из-за сложных погодных условий (обрывов линий электропередачи из-за налипания снега, падения деревьев) многие жители остаются без электроснабжения.

Как отметили в компании ДТЭК «Одесские электросети», аварийные бригады энергетиков уже переведены в режим повышенной готовности и готовы реагировать на аварийные вызовы, но при этом пояснили, куда оперативные бригады направятся в первую очередь.

В частности, приоритеты энергетиков таковы:

  1. В первую очередь энергетики будут реагировать на повреждения на высоковольтных линиях 110 кВ, которые дают электроэнергию на все сети и большому числу потребителей;
  2. На втором месте по приоритетности, аварии на распределительных сетях 6-10 кВ. Одна такая линия может питать до 20-ти трансформаторных подстанций, а это несколько населенных пунктов;
  3. И только после устранения аварий на высоковольтных линиях и распределительных сетях специалисты могут переходить к устранению повреждений на конкретных трансформаторных подстанциях, обследовать сети 0,4 кВ и обслуживать точечные заявки.

Обо всех аварийных случаях энергетики просят сообщать либо на официальных страницах компании в соцсетях, либо позвонив в колл-центр по телефонам:(048) 705-90-90, (068) 750-90-90, (095) 750-90-90. Но поскольку во время непогоды линии колл-центра могут быть перегружены, ДТЭК «Одесские электросети» призывает клиентов пользоваться онлайн-сервисами.

На данный момент в Одесской области остаются обесточенными 16 населенных пунктов, из них 9 – частично. Над восстановлением электроснабжения работают 52 аварийные бригады.

Ранее мы писали: Циклон «Волкер» обесточил населенные пункты в Одесском и Белгород-Днестровском районах.

Фото: Live.KG

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