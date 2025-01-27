Специалист отметил, что несмотря на риски и возможные заморозки, листья, которые формируют головку капусты, находится в отличном состоянии. В ноябре головки весили около 100-150 граммов, а сейчас их масса превышает килограмм. Из-за низких температур вредители, такие как белокрылка или тля, не появляются, что также является преимуществом для выращивания.

По состоянию на конец января 2025 года дневная температура воздуха в Одесской области колебалась от +3 до +12 °C, а ночью снижалась до -1 °C. Несмотря на погодные условия, капуста продолжает формировать урожай, что может стать интересным опытом для фермеров региона.

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